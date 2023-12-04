Edirne'de iş cinayeti: 20 metrelik depodan düşen işçi öldü

Edirne'nin İpsala ilçesinde kontrol için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan düşen Tayfun Başlı (45) hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:42
Edirne'de iş cinayeti: 20 metrelik depodan düşen işçi öldü
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Beldesi'nde çalışan Tayfun Başlı, Paşaköy ile Kumdere köyleri arasında bulunan su deposunu kontrol etmek için su deposuna çıktı.

Kontrol sırasında dengesini kaybeden Başlı, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan aşağı düştü.

Tayfun Başlı, kendisinden haber alamayınca su deposuna giden mesai arkadaşları tarafından yerde hareketsiz olarak yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tayfun Başlı’nın hayatını kaybettiği belirledi.

Tayfun Başlı’nın cenazesi, jandarma ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.


EDirne İşçi su deposu

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