Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 13 kişi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #EDirne
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