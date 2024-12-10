Edirne'de denetim: 18 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de denetim: 18 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:28

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #afganistan #EDirne

İlgili Haberler

Edirne'de faciadan dönüldü... Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü: 2 kişi ağır yaralı!

Edirne'de faciadan dönüldü... Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü: 2 kişi ağır yaralı!
Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı: İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı: İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler
Edirne Belediye Başkanı Akın'dan 'tehdit' açıklaması: 'Herkes haddini bilecek'

Edirne Belediye Başkanı Akın'dan 'tehdit' açıklaması: 'Herkes haddini bilecek'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler