Edirne'de denetim: 18 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #afganistan #EDirne
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