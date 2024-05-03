Edirne’de kaçak göçmen operasyonu!

Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:33

Güncelleme: 03.05.2024 - 14:33

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri edindiği istihbaratlar sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli kaçak kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca yakalanan Suriyeli göçmenlerden M.M.’nin göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanması olduğu ve hükümlü olduğu için aranma kaydı olduğu tespit edildi.