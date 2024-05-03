Edirne’de kaçak göçmen operasyonu!

Edirne'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda aranması olan 1 insan kaçakçısı ve 8 kaçak kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:33
Edirne’de kaçak göçmen operasyonu!
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri edindiği istihbaratlar sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli kaçak kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca yakalanan Suriyeli göçmenlerden M.M.’nin göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanması olduğu ve hükümlü olduğu için aranma kaydı olduğu tespit edildi.


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