Edirne’de kaçak göçmen operasyonu!
Edirne'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda aranması olan 1 insan kaçakçısı ve 8 kaçak kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri edindiği istihbaratlar sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli kaçak kaçak göçmen yakalandı.
Ayrıca yakalanan Suriyeli göçmenlerden M.M.’nin göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanması olduğu ve hükümlü olduğu için aranma kaydı olduğu tespit edildi.
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