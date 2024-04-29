Edirne'de 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 7 araç durduruldu.
Bu araçlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 7 araç yediemin otoparkına çekildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 18 organizatör de adliyeye sevk edildi.
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