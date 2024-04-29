Edirne'de 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:05
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 7 araç durduruldu.

Bu araçlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 7 araç yediemin otoparkına çekildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 18 organizatör de adliyeye sevk edildi.


EDirne haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen haberleri organizatör haberleri

İlgili Haberler

Ayvacık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı
Göçmen kuş ölümlerinin gerçek sebebi açıklandı: 'Yüzde 87'si...'

Göçmen kuş ölümlerinin gerçek sebebi açıklandı: 'Yüzde 87'si...'
Göçmen çocukların haklarını ihlal etmekle suçlanmıştı: Ofislerine baskın düzenlendi

Göçmen çocukların haklarını ihlal etmekle suçlanmıştı: Ofislerine baskın düzenlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'

Özgür Özel'den İYİ Parti Kurultay'ının ardından ilk açıklama: 'Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyorum'
Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Adana’da kapısı açık otobüsten düştü: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa ile ilgili bu hafta görüşme olacağını açıklamıştı: Dertleri 'tek adam'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa ile ilgili bu hafta görüşme olacağını açıklamıştı: Dertleri 'tek adam'
Bakanı Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması: “Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için uygun değil”

Bakanı Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması: “Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için uygun değil”
Meteoroloji açıkladı: 29 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 29 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?
Bloomberg HT’nin anketi sonuçlandı: Enflasyonun yüzde 70 olacağı öngörüsü

Bloomberg HT’nin anketi sonuçlandı: Enflasyonun yüzde 70 olacağı öngörüsü
5 kişi yaralanmıştı... Feci kazada lüks aracın sürücüsünün ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı

5 kişi yaralanmıştı... Feci kazada lüks aracın sürücüsünün ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı
28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması

28 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star reyting sıralaması