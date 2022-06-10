Edirne'de 'kaçakçılık' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
10 Haziran 2022 Cuma, 09:01
Edirne'de 'kaçakçılık' ve 'uyuşturucu' operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezinde, şüpheliler M.U. A.M. ve S.M'nin araçlarında arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı 120 puro, 30 paket sigara, 98 şişe içki ele geçirildi.

ARAMALARDA SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli O.C'nin üst ve ev aramasında satışa hazır 1 paket metamfetamin ve 1 paket skunk buldu.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


EDirne Operasyon Kaçakçılık uyuşturucu
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