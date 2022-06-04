Edirneli ayakkabıcı isyan etti: 'Vatandaş ikinci el ayakkabıyı bile alamıyor'
Edirne’nin Havsa ilçesinde ikinci el ayakkabı satan esnaf, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a “Vatandaş, ikinci el ayakkabı bile alamıyor” dedi. Tanal, “Ekonomik çöküşün göstergesi” karşılığını verdi.
CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Okan Gaytancıoğlu, Edirne’de çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Tanal ve Gaytancıoğlu’na CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Havsa İlçe Başkanı Hüseyin Özden eşlik etti.
"SATIŞLAR DÜŞTÜ"
Havsa ilçesindeki bir çarşıda tezgâh açarak ikinci el ayakkabı satan bir esnaf, alıcı bulamadığını söyledi. Tanal, “Zam gelecek, zam gelecek” diye türkü söylerken satışları sordu. Esnaf, satışların düştüğünü belirtti.
"VATANDAŞ BUNU BİLE ALAMIYOR"
Tezgâhta satışta olan bir ayakkabıyı eline alan Gaytancıoğlu, "Piyasada bu ayakkabı şu anda 400 TL’ye yakındır" diyerek, esnafa kaç liraya sattığını sordu. Esnafın "80 TL" yanıtı üzerine Gaytancıoğlu, "Bunu bile alamıyor vatandaş" diye konuştu.
Esnaf, “Vatandaş ikinci el ayakkabıyı bile alamıyor” dedi. Tanal, “O duruma düştü yani. Ekonomik çöküşün göstergesidir bu” diye karşılık verdi.
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