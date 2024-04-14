Edirne’de kadın cinayeti: Şüpheli erkek adliyeye sevk edildi

Edirne’de boşanma aşamasındaki eşini kurşunlayarak öldüren cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:26
Edirne’de kadın cinayeti: Şüpheli erkek adliyeye sevk edildi
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Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında; boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak ile bir parkta konuşmak için buluştu.

Çift arasında başlayan tartışma tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca Aksak, yanında bulundurduğu silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak’ı kurşun yağmuruna tutarak 3 ayrı yerinden vurdu.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı gözaltına alındı.

5 AYRI SUÇ KAYDI

Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak’ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Berşan Aksak, adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi Aksak’ın mahkemesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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