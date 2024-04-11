Edirne'de husumetli faytoncular arasında çatışma... Yaralılar var!

Aralarında husumet bulunan 2 faytoncu, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:04
Edirne'de husumetli faytoncular arasında çatışma... Yaralılar var!
Abone Ol google-news

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki Belediye Protokol Evi önünde turistik gezi yaptıran fayton sahipleri İ.Y. ve S.U., arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğunu belirtilen faytoncuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş eden İ.Y. ve S.U., yaralandı. Karın bölgesi ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan İ.Y., faytonu ile birlikte olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omzuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçıp Çavuşbey Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına gittiği belirlenen İ.Y., polis tarafından bulundu. İ.Y. de, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.


ateş haberleri EDirne haberleri fayton haberleri husumet haberleri Kurşun haberleri Soruşturma haberleri tabanca haberleri yaralı haberleri

İlgili Haberler

Husumetli oldukları muhtarı öldürüp, jandarmaya ateş açtılar!

Husumetli oldukları muhtarı öldürüp, jandarmaya ateş açtılar!
Babasını iftara göndermişti... Husumetlilerinin saldırısına uğradı!

Babasını iftara göndermişti... Husumetlilerinin saldırısına uğradı!
Husumetli aileler arasında çıkan kavga kanlı bitti!

Husumetli aileler arasında çıkan kavga kanlı bitti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

IMF, Türkiye'yi işaret etti! 'Dünyayı olumsuz etkiliyor'

IMF, Türkiye'yi işaret etti! 'Dünyayı olumsuz etkiliyor'
Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek

ABD'li dev banka tarih verdi! Altın fiyatları zirveyi görecek
Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Terazi burcu yorumu
Siirt Emniyet Müdürü'nden DEM Partili vekile: 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'

Siirt Emniyet Müdürü'nden DEM Partili vekile: 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Yay burcu yorumu
AKP medyasında neler olacak

AKP medyasında neler olacak
Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 12 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu