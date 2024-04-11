Edirne'de husumetli faytoncular arasında çatışma... Yaralılar var!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:04

Güncelleme: 11.04.2024 - 16:04

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki Belediye Protokol Evi önünde turistik gezi yaptıran fayton sahipleri İ.Y. ve S.U., arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğunu belirtilen faytoncuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş eden İ.Y. ve S.U., yaralandı. Karın bölgesi ve bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan İ.Y., faytonu ile birlikte olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omzuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçıp Çavuşbey Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına gittiği belirlenen İ.Y., polis tarafından bulundu. İ.Y. de, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.