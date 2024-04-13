Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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