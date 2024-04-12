Edirne'de 25 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 25 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 25 Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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