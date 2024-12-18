Edirne'de kağıt toplama aracına kurşun yağdırmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!

Kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.D., adliyeye sevk edildi.

Edirne'de kağıt toplama aracına kurşun yağdırmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:00

Edirne'de Cumhuriyet Mahallesi'nde içerisinde Yücel Kara (42) ve T.G.'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş açan A.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer gözaltındaki zanlıların işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kara'nın cenazesi, Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığına defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D., dün içerisinde Yücel Kara ve T.G.'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmişti. Saldırıda kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli A.D. yakalanmıştı.

Olayla ilgili A.D.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #EDirne #kamyon #silahlı saldırı #yaralı

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