Edirne'de kent genelinde operasyon: 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 11 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:03

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

11 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Otomobil şüphe üzerine durduruldu: Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Otomobil şüphe üzerine durduruldu: Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
500 yıllık 'at sırtında hac' geleneği için yola çıktılar: 3 Müslüman İspanyol, Edirne'de

500 yıllık 'at sırtında hac' geleneği için yola çıktılar: 3 Müslüman İspanyol, Edirne'de
Edirne'de hareketli akşam: Komşusunda iftardayken evinde yangın çıktı!

Edirne'de hareketli akşam: Komşusunda iftardayken evinde yangın çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler