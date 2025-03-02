Edirne'de hareketli akşam: Komşusunda iftardayken evinde yangın çıktı!
Edirne’nin Keşan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında komşusunda iftarda olan ve yangın haberi üzerine evine giden ev sahibi Ayşe Yılmaz (73), fenalık geçirdi.
Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak’taki tek katlı evde dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.
Evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.
FENALIK GEÇİRDİ
Komşusunda iftarda olan ev sahibi Ayşe Yılmaz ise yangın haberi üzerine evine gitti. Evinden duman yükseldiğini gören Yılmaz fenalık geçirdi.
Yılmaz’a, olay yerinde bulunan ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yılmaz’ı komşuları ve polis teselli etti. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- DEM Parti'den ilk tepki
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Zelenski kriz sonrası Trump'a seslendi
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Ryan Babel'den flaş hakem itirafı!
- Fatih Terim'den Suudi Arabistan'da bir ilk!
- Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!