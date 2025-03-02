Edirne'de hareketli akşam: Komşusunda iftardayken evinde yangın çıktı!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:25

Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak’taki tek katlı evde dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

FENALIK GEÇİRDİ

Komşusunda iftarda olan ev sahibi Ayşe Yılmaz ise yangın haberi üzerine evine gitti. Evinden duman yükseldiğini gören Yılmaz fenalık geçirdi.

Yılmaz’a, olay yerinde bulunan ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yılmaz’ı komşuları ve polis teselli etti. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.