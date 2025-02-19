Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmışlar: Edirne'de yakalandılar!
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #EDirne #PAKistan
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