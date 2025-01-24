Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!

Edirne ve Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:37

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken zaman zaman trafik kazaları da meydana geldi.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.


Etiketler: #EDirne #tekirdağ #Sis

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