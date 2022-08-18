Edirne’de kilitli araçta kalan köpek hayatını kaybetti

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:27

Edinilen bilgiye göre, vize işlemleri için konsolosluğa gelen Ukraynalı çift, iki köpeğini otomobil çalışır ve klima açık halde park halinde bıraktı.

Bir süre sonra araçtan köpek havlamaları geldiğini duyan esnaf, durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, köpeklerden birinin araçta hareketsiz olduğunu gördü. İtfaiye ekipleri otomobilin camını kırarak araçtaki köpekler dışarı çıkarılmasına yardım etti. Hareket etmeyen "Elvis" isimli köpeğe, sahipleri ve çevredekiler üzerine su döktü.

Köpeğin sahibi, kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeğini kurtarmaya çalıştı. Olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri yaptığı muayenede, köpeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.