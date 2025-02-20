Edirne'de korkunç olay: 19 yaşındaki şahıs babasını bıçakladı!
Edirne’de, baba ile oğul arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki şahıs, bıçakla babasını yaraladı.
Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak’taki bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki K.K. ile 44 yaşındaki babası M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki K.K. babası M.K.’yı bıçakla yaralayarak, evden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerinden kaçan K.K.’yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #EDirne
En Çok Okunan Haberler
-
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- İfade işlemleri devam ediyor
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- Hangi il ve ilçelerde okullar tatil?