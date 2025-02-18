Babasını kaybeden Fulden Uras'tan duygusal paylaşım: 'Hiç kimsem kalmadı'
2017'de annesi Müge Akkoyunlu, geçtiğimiz haftalarda da babası Necmi Mutlu Otman'ın acısıyla sarsılan Fulden Uras; "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı" ifadelerini kullandı
Ünlü oyuncu Fulden Uras, 2017’de annesi Müge Akkoyunlu’yu, geçtiğimiz haftalarda ise babası Necmi Mutlu Otman’ı kaybetti.
Ailesinin kaybıyla derin bir acı yaşayan Uras, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak, "Çok canım acıyor. Hiç kimsem kalmadı" ifadelerini kullandı.
Uras, mesajında şu duygusal sözlere yer verdi:
"Anneciğim, babacığım huzurla uyuyun. Cennet bahçelerinde kavuşana dek..."
Hem annesinin hem de babasının kaybı ile sarsılan ünlü isim, yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaştı.
Etiketler: #Fulden Uras
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