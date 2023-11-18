Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR'ı devirdi!

Edirne'nin İpsala ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarını uçtu, bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarının ise dalları kırıldı. Kuvvetli rüzgar sırasında park halindeki bir TIR da devrildi.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 14:04
Edirne'de kuvvetli rüzgar TIR'ı devirdi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde gece yarısından itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki bir TIR devrildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İlçenin Köprü Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi, bazılarının ise dalları kırıldı. Belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor.


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