Edirne’de 481 göçmen ve 11 organizatör yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 481 göçmen, 11 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araç yakalandı.
Edirne'de son 1 hafta içerisinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde şüpheli 11 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 9 araç ile 481 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheli 11 organizatör, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otoparka teslim edildi.
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