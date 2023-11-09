Edirne’de 481 göçmen ve 11 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:55

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:55

Edirne'de son 1 hafta içerisinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde şüpheli 11 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 9 araç ile 481 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheli 11 organizatör, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otoparka teslim edildi.