Edirne’de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Enez ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Enez-İpsala karayolunda meydana geldi. İpsala’dan Enez yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, yoldan çıkarak Gala Gölü’ne bağlanan su kanalına düştü.
Yoldan geçenlerin kazayı fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan çıkarttıkları Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel’in hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan H.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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