Edirne'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde A.Ö. isimli şahsın husumetlilerinin bulunduğu park halindeki otomobile açtığı ateşte 26 yaşındaki Mehmet Emin Sınır hayatını kaybederken 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Edirne'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:09

Olay, saat 04.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö., içinde husumetlilerinin bulunduğu park halindeki 22 HC 116 plakalı otomobile belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mermilerin isabet ettiği Mehmet Emin Sınır hayatını kaybederken, D.K. ve F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar D.K. ve F.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TELİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan yaralılardan D.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. A.Ö. ise olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Emin Sınır’ın cansız bedeni nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.


Etiketler: #EDirne #husumet

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