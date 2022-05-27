Edirne'de 'panzehir' operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
Edirne'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüphelilerin 1,5 aydır takip edildikleri, uyuşturucu ticaretinin teknik araçlarla kayıt altına alındığı bildirildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyonda yakalanan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 5 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilerin 1,5 aydır takip edildikleri, uyuşturucu ticaretinin teknik araçlarla kayıt altına alındığı öğrenildi.
300 PERSONEL KATILDI
İki gün önce "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyon kapsamında, Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda, 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, fişek adı verilen esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirilmişti.
Operasyonda komando timleri ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 300 personel yer almış, narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalara eşlik etmişti.
Video Haberler
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
- Bankadan 100 bin Euro'luk soygun girişimi
- Ümraniye'de korkunç kaza: 11 yaralı!
- Yardımına AFAD ekibi yetişti
- İstanbul'da görsel şölen
- Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış