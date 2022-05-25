Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Edirne'de üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan kontrolde şüphelilerin taşıdığı 'çöp poşeti' içerisinde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.
Güvenlik güçlerince Edirne'de gözaltına alınan şüpheliler C.B. ve S.Ö'nün işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
ÇÖP POŞETİNE SAKLAMIŞLAR
Dün güvenlik güçleri Havsa ilçesi yakınlarında ellerindeki çöp poşetiyle stabilize yolda yürüyen şüpheliler C.B. ve S.Ö'yü durdurmuş, yapılan kontrolde şüphelilerin taşıdığı çöp poşeti içerisinde 2 kilogram skunk ele geçirilmişti.
Şüpheliler C.B. ve S.Ö. gözaltına alınmıştı.
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