Edirne’de maaşını alamayan işçi çatıdan atlamak istedi: Polislerin uzun uğraşları sonucu ikna etti
Edirne’de maaşını alamadığı için intihar girişiminde bulunan inşaat işçisini polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu ikna ederek inşaattın çatısından indirdi.
Edirne’de Kocasinan Mahallesi E-5 karayolu üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan işçi M.I, iddialara göre uzun süredir maaşını alamadığı öğrenildi.
Yaşanan duruma öfkelenen inşaat işçisi 3 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri şişme çadır kurarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak inşaat işçisi M.I’yi ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu inşaat işçisi çatıdan indirildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #maaş
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