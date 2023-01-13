Edirne'de parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:44

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:44

Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkında, önceki gün saat 22.30 sıralarında oyun grupları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'YASAL SÜRECİ BAŞLATTIĞIMIZI BİLDİRİYORUZ'

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olayı kınayarak, "Yazık değil mi? Biz şehrimizi güzelleştirmeye, modernleştirmeye çalışırken, evlatlarımızın mutluluğunu önceliğimiz olarak belirleyip parklar inşa ederken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Muradiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk oyun grubumuz ateşe verildi. Bu haince davranışı kınıyor, suçluların gereken cezayı alması için yasal süreci başlattığımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.