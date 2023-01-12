Bursa'da katlı otoparkta yangın! Otomobiller zarar gördü
Bursa'da, 7 katlı otoparkın 6'ncı katında park halindeki bir otomobil alev aldı. 2 otomobile daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da saat 04.30 sıralarında merkez Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 7 katlı kapalı otoparkın 6'ıncı katında park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki iki otomobile sıçradı. Dumanları fark eden otopark görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını başka araçlara sıçramadan söndürdü. Yangında, 3 otomobilin zarar gördüğü öğrenildi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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