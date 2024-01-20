Saniye saniye kaydedildi... Sokak ortasında kardeşini dakikalarca darp etti!
Adana’da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda sabah saatlerinde erkek şiddeti kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek, kardeşi olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında dakikalarca şiddet uyguladı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis gelmeden kadın ve erkek bölgeden ayrıldı.
Olay bir yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
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