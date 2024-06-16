Edirne’de tarla yangını: 50 dönüm buğday küle döndü
Edirne’de çıkan tarla yangınında 50 dönüm alana ekili buğday küle döndü.
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ve Subaşı beldesi arasında yer alan bir tarlada çıkan yangında hasat edilmeyi bekleyen 50 dönüm buğday küle döndü.
İlk belirlemelere göre, sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle tarlanın tamamını etkisi altına aldı. Yan tarafında bulunan tarlalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin büyük çabasıyla kontrol altına alındı.
Yaklaşık 38 ton buğdayın küle döndüğü tarlada zararın boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı.
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