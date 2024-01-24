Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:33
Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Keşan'daki 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı.


İlgili Haberler

Edirne ve Kırklareli'nde onlarca düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne ve Kırklareli'nde onlarca düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de polis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Edirne'de polis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

En Çok Okunan Haberler