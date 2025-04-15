Edirne'de TIR'da 463 kilo yasaklı kimyasal madde ve binlerce elektronik sigara ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonla, yurda giriş yapan bir TIR'da 463 kilo yasaklı kimyasal madde ve 46 bin 761 elektronik sigara ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da 463 kilo kimyasal madde ile 46 bin 761 elektronik sigara ele geçirildi.
Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak tespit edilen TIR'ı, Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişinde takibe aldı. X-ray taramasına sevk edilen TIR'da şüpheli yoğunluk tespit edilince detaylı arama yapıldı.
TIR'da yapılan aramada, 463 kilo 70 gram Türkiye'de kullanımı yasaklı kimyasal madde ile 46 bin 761 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #EDirne #Kapıkule Sınır Kapısı
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