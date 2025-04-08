Kapıkule Sınır Kapısı'nda büyük rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltına alındı, 350 kişiye yakalama emri

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:56

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:02

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama yapıldı.

38 GÖZALTI

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 Euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

350 KİŞİYE YAKALAMA EMRİ

Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.