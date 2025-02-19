Yurda sokulacaktı... Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu yakalandı!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yurda sokulacaktı... Kapıkule'de 4 kilo 318 gram uyuşturucu yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:28

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası şüphe ve risk analizi kapsamında sınır kapısına gelen bir otomobili x-ray taramasına sevk etti.

Taramada yoğunluk tespit edilen bölgede dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada otomobilin içerisindeki bir bavula gizlenmiş 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #gözaltı #Operasyon #uyuşturucu #Kapıkule Sınır Kapısı

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