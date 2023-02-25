Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:29

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:29

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

ARALARINDAKİ 5 KİŞİ ARANIYORMUŞ

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 kilo 163 gram esrar, 4 kilo 183 gram sentetik cannabinoid, 9,96 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 0,71 gram skunk, 2 bin 331 sentetik ecza ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan 5 zanlı da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.