Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:35

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 22:36

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay boyunca Iğdır ve Kars'ta takip çalışması yapan jandarma ekibi, zanlıların sattığı uyuşturucuları civardaki menfez ve metruk binalara sakladığını tespit etti.

Bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan uyuşturucu temin ettiği iddia edilen 35 kişi hakkında da işlem yapıldı.