Adana'da 'depremzedelere yardım' bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı: Yakalandılar

Adana polisi 'Depremzedelere yardım götürüyoruz' bahanesiyle 107 kilo 100 gram esrar taşıyan iki şüpheliyi yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:24
Adana'da 'depremzedelere yardım' bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı: Yakalandılar
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda içinde depremzedelere götürülmek üzere yardım malzemesi taşındığı öne sürülen bir kamyoneti durdurdu.

Polis, kamyonette bulunan, M.K. (44) ve F.B.’den (37) şüphelenip araçta hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Polis, giyim ve gıda malzemeleri arasına gizlenmiş halde 178 pakette 107 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Adana depremzede uyuşturucu

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