Edirne'de yangın: 90 dekar tarım ve mera alanı zarar gördü

Edirne'nin Bulgaristan sınırında çıkan yangında 90 dekar tarım ve mera alanı zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:13
Edirne'de yangın: 90 dekar tarım ve mera alanı zarar gördü
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Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa ilçesi Uzunbayır köyünün meralık alanında, öğleden sonra henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiyecilerin çalışmasıyla ormana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında 90 dekar mera ve tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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