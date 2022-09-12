Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı kadın öldü
Edirne'de yolcu minibüsünün kavşaktan dönerken çarptığı Filiz Tığlı (44), hayatını kaybetti. Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kaza minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Abrurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi üzerinde, 12 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde; A.A. kontrolündeki 22 M 0055 plakalı yolcu minibüsü kavşaktan dönerken, çalıştığı börekçiye gitmek için yolun karşısına geçen 2 çocuk annesi Filiz Tığlı'ya çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tığlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Minibüsün sürücüsü A.A. gözaltına alınırken, Tığlı'nın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ise yolcu minibüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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