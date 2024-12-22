Edirne'de yürekleri ısıtan hareket: Yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeği mağazaya aldılar
Edirne’nin Keşan ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve üşüyen köpeğe, giyim ürünleri satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı.
İspat Cami Mahallesi’nde giyim ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü.
KARTONDAN YER YAPTILAR
Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde altına konulan kartonun üzerinde yatarak ısındı.
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