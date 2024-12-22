Beylikdüzü'nde TIR garajında korkutan yangın: Bir kedi ve köpek öldü!
Beylikdüzü’nde bir TIR garajında çıkan yangında 2 konteyner, 1 baraka ve 1 TIR zarar görürken, şoförlere ait bir kedi ve bir köpek ise öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, TIR garajında bulunan çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 2 konteyner ve 1 barakayı tamamen sardı.
Yangını fark eden şoförler, araçlarını hızla güvenli alana çekti. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin garajdaki akaryakıt deposuna sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 1 tırın dorse kısmı yanarak hasar görürken 2 konteyner ile 1 baraka kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemede, şoförlere ait bir kedi ile bir köpeğin öldüğü belirlenirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.
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