Edirne'den 363 Afgan göçmen ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü
Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 363 Afganistan uyruklu kaçak göçmen İstanbul’dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne İl Göç İdaresi’nden yola çıkarıldı.
Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerden yakalananların ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde misafir edilen Afganistan uyruklu 363 kaçak göçmen, öğleden sonra sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 363 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
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