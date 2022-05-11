Soylu: Göçmenler pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin yeni göç politikasını anlattığı konuşmasında "göçmenlerin pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemediklerini" söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Kadın Kolları Başkanlığı'na yaptığı sunumda 'yeni göç politikası'yla ilgili ayrıntıları anlattı.
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine Soylu, göç politikasını 4 başlıkta şekillendirdiklerini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Birinci olarak düzensiz göçle etkili mücadele kapsamında sorunun çözümü için etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalama ile sağlıklı ve seri işleyen sınır dışı mekanizmalarının tesisini sağlıyoruz.
İkinci olarak düzenli göç alanında, düzenli göç kanallarını ülke kapasitesine ve dinamiklerine uyumlu düzeyde açık tutma politikasını uyguluyoruz.
Üçüncü olarak, uluslararası koruma konularında, ülkemize sığınan ve koruma ihtiyacında olanlara da uluslararası hukuk ve medeniyet değerlerimiz ile uyumu insan odaklı yaklaşım sergiliyoruz.
Son olarak da uyum faaliyetleri kapsamında, yabancıların ülkemizde bulundukları süreç boyunca vatandaşlarımızla karşılıklı uyumlarının sağlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Stratejimizi belirledik. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağız."
"PASAPORTLARINI YIRTIYORLAR"
Habere göre Süleyman Soylu, sınır dışı işlemlerinin neden yapılamadığına ilişkin konuşurken ise ilginç bir gerekçe açıkladı. Soylu, "Türkiye’ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıklarını, bu nedenle sınır dışı yapılamadığını" belirtti, parmak tanıma sistemi ile kayıt altına alınacak olan bu kişilerin tespit edilerek ülkelerine gönderileceğini söyledi.
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