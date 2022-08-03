Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın

Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:13
Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
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Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

 


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