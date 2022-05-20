CHP'ye üye olan kaynak işçisi: 'Ayakkabı bile alamıyoruz'

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:03

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Burdur Bucak’ta katıldığı CHP Üye Katılım Töreni’nde, CHP’ye üye olan ve kürsüde “Bizi kurtarırsan sen kurtaracaksın başkanım, Kemal Baba” diyen kaynak işçisi Ercan Akkoyun, törenin ardından ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

"Sanayide esnafım, kaynakçıyım; demir doğrama atölyesindeyim. Bu piyasa bizi çok etkiledi" diyen Akkoyun, "Artık millet bir yere kadar dayandı. Yürütemiyoruz. Geçen sene 100 liraya aldığımız şey, bu sene 350 milyon lira (350 lira). 100 liraya aldığımız malzeme; iki katı üç katı oldu" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZE ELDİVEN ALAMIYORUZ"

Ayakkabısının tabanını gösteren Akkoyun, “Alamıyoruz. 80 liraya alıyordum ben bunu. 250 milyon lira (250 lira) oldu. Biz bunu alamıyoruz. Elimize eldiven alamıyoruz. Eldiven yok, ayakkabı yok. Çay şeker alamıyoruz, her şey lükse kaçtı. İki tane çocuk var. Nasıl geçineceksin? Ayakta durmak için bir şeyler yapacaksın” dedi.