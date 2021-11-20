20 Kasım 2021 Cumartesi, 21:54

Edirne'ye sabahın erken saatlerinde gelen ve alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

TL'deki değer kaybı turiste yaradı: Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 20, 2021

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.

Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım da, Edirne'ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule'de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI TURİSTE YARADI

Edirne'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etti. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne'ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.