Edremit'te emeklilerden aylık protestosu: Mutfak yanıyor, emekli ağlıyor

Tüm Emeklilerin Sendikası Edremit Şube Başkanı Ömer Yeşilay, grup adına yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki milyonlarca emeklinin sabrının artık tükendiğini" ifade ederek, şunları söyledi:

"Son günlerde siyaset arenasındaki ‘U dönüşlerine’ ve tutarsız açıklamalara hayretle şahitlik ediyoruz. İktidar ortaklarının daha önce meydanlarda verdiği sözleri ve emeklinin insanca yaşam taleplerini unutup ekonomik gerçeklerden uzak, geçici ve oyalayıcı bir tavır sergilemesini kabul etmiyoruz. Siyaset, emeklinin sofrasındaki ekmeği koruma makamı olmalıdır" dedi.

Yeşilay, yıllardır yüzdelik zamlarla oyalanıldığını belirterek, "Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda yapılan yüzde 20’lik, yüzde 30’luk zamlar boş tencereyi kaynatmaya yetmemektedir. Alım gücümüzün eridiği bu sistemde kök maaş ve seyyanen zam karmaşasıyla emekli yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bizler sadaka değil, milli gelirden hak ettiğimiz payı istiyoruz. Yüzdelik zamlar değil, insanca yaşanacak bir taban aylık belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin haklarını alana kadar alanlarda olmaya devam edeceğini söyleyen Yeşilay, "Bu garibanların oylarıyla geldiğinizi söylüyorsunuz. Bu garibanların oylarıyla da gideceksiniz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.