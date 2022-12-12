Edremit'te cinayet! Önce Alman uyruklu kadını sonra kendini öldürdü
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Alman uyruklu bir kadın, evinin önünde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman K. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Süleyman K. ise olay yerinden kaçıp aynı silahla evinde intihar etti.
Olay Edremit ilçesi Akçay Mahallesi 436. sokakta meydana geldi. Alman uyruklu 53 yaşındaki Gisela Uysal, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Süleyman K. tarafından evinin önünde tabancayla vuruldu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gisela Uysal’ın öldüğü tespit edildi. Süleyman K. (66) ise olay yerinden uzaklaştıktan sonra kendi evinde aynı tabanca ile intihar etti.
Konuyla ilgili jandarma ve polis, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma başlattı. Silahlı saldırıda ölen Gisela Uysal, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kadıköy Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Uysal’ın mahallesinde ve çevresinde çok sevildiği, fırsat buldukça yürüyüş grupları ile Kazdağları’nda yürüyüşler yaptığı öğrenildi.
Uysal’ın yürüyüş arkadaşı Nez Sarı, "Resmen şoktu. İnanamadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Ama tehdit aldığını, çok üzüldüğünü biliyoruz. Çok tatlı biriydi. Çok dikkat ediyordu. Korkuyordu, korktuğu başına geldi. Gisela'yı koruyamadık" dedi
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