Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası: 'Kapatmak o kadar kolay değil'

13 Nisan 2022 Çarşamba, 14:28

Kadın cinayetleri verisi toplayan ve kadına yönelik şiddet davalarını takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na yönelik "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldı.

"SOMUT HİÇBİR OLGUYA DAYANMAYAN..."

Platformdan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin 'kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı' gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor.

"KORKMADIK VE SİNMEDİK"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kapatma davasına yönelik platformun başlattığı mücadeleyle ilgili Cumhuriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra her türlü konuyla karşılaşabileceklerini ancak kapatma davasını beklemediklerini belirten Ataselim, açılan davanın sadece platforma değil; tüm kadınlara yönelik açıldığını ifade etti.

Davadan dolayı ümitsizliğe kapılmadıklarını ve azimlerinin daha da çok perçinlendiğini söyleyen Ataselim, ''Kadın cinayetlerini durdurmakla lgili yıllardır etkin bir süreç işletmeyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çekenler, 6284'ü bile bizim kadar kamuoyua duyurmayanlar, yıllardır kadın cinayetlerini durdurmak isteyenleri korkutmaya çalışıyor. Korkmadık ve sinmedik. Mücadelemizi daha da yükselteceğimiz bir dönemdeyiz. Hiçbir kadın, hiçbir lgbtqia+'nın morali bozulmasın. Biz yaşam mücadelesi veriyoruz. Bunu durdurmak mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

"KAPATMAK O KADAR KOLAY DEĞİL"

Mücadelelerinin sekteye uğramadığını ve uğramayacağını aktaran Ataselim, bu davanın kadınlara gözdağı vermek amacıyla açıldığını söyledi. Kapatılma gibi bir durumda dahi hiçbir şekilde mücadelelerini bırakmayacaklarını belirten Ataselim, sözlerine şu şekilde devam etti:

-Erkeklik, kadınlara savaş açtı.

-Toplumun marjinalinde kalmış olan bir grup erkeğin isteği üzerine açılan bir davadır bu. Yetkili merciler de dikkate alıyor. Mücadele durmaz.

-Bu hukuksuz iddialarla, kapatmak o kadar kolay değil.