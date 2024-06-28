Edremit’te fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:34

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:34

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıkız Mahallesi’nde fuhuş iddiası üzerine operasyon düzenledi.

İşyeri sahibi B.A.M (26) ile B.M. (49)’yı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işyeri sahibi tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polisin fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.