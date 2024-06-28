Edremit’te fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde masaj salonuna düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen iki kişiden bir kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:34
Edremit’te fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıkız Mahallesi’nde fuhuş iddiası üzerine operasyon düzenledi.

İşyeri sahibi B.A.M (26) ile B.M. (49)’yı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden işyeri sahibi tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polisin fuhuşun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.


edremit haberleri fuhuş haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler